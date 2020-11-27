"Авито" отмечает рост спроса на шахматные доски после выхода сериала "Ход королевы"

Минисериал Netflix "Ход королевы" ("Queen's Gambit") пробудил у россиян интерес к шахматам. За месяц спрос на шахматные доски и уроки шахмат вырос больше, чем за весь прошедший год, сообщила пресс-служба "Авито".

"Интерес к шахматам, которые в СССР были подлинно народным видом спорта, начал угасать после перестройки. Секции, действовавшие при школах и дворцах пионеров, закрылись, и шахматные доски оказались надолго заброшенными на антресоли. Сериал "Ход королевы"... вдохновил пользователей "Авито Услуг" не только вспомнить, "как ходят фигуры", но и научиться играть на новом уровне", - говорится в сообщении.

Спрос на шахматные доски по России за месяц вырос на 30% при годовом росте в 50%. Наибольший интерес был зафиксирован в Екатеринбурге: спрос на шахматные доски увеличился на 46%. Казань и Москва разделили второе место (по +34%), а на третьем месте расположился Санкт-Петербург (+21%). Из-за скачка спроса шахматные доски стали продавать на 10% дороже, чем в прошлом месяце, а средняя цена по стране составила 2 200 рублей.

Как указали в "Авито", интерес к обучению игре в шахматы за месяц вырос на 29%, что составляет почти три четверти от годового роста (+44%). В Екатеринбурге спрос на тренеров по шахматам вырос в 3 раза за месяц (+200%). Москвичи проявляли заинтересованность на 48% чаще, чем в прошлом месяце. Цены на обучение в среднем по стране не изменились, а в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге заметно упали (-7% и -22% соответственно).

Ранее сообщалось, что сериал "Ход королевы" стал самым популярным минисериалом в истории стримингового видеосервиса Netflix. А число запросов "как играть в шахматы" в поисковике Google достигло рекордных за последние девять лет значений.