Буддийский Новый год станет официальным выходным днем в Забайкалье

ЧИТА, 27 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края в пятницу приняло законопроект, согласно которому при праздновании в субботу или воскресенье Сагаалгана - Нового года по лунному календарю - один из будних дней также будет выходным, сообщает с пленарного заседания корреспондент ТАСС.

"При совпадении выходного дня и нерабочего (праздничного) дня, установленного статьей 1 настоящего закона края ("О празднике Белого месяца Сагаалган") выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день", - говорится в пояснительной записке.

Дата Сагаалгана каждый год меняется. Она рассчитывается по лунному календарю. Чаще всего восточный праздник отмечается в конце зимы - начале весны. В 2021 году он выпадет на 12 февраля.

Согласно традиции, праздник символизирует очищение, новую жизнь. В дни Белого месяца принято ходить в гости и угощать родных и близких молочными продуктами.

В Забайкалье действуют восемь буддийских монастырей. Среди них - старейший в России Цугольский дацан, а также один из крупнейших - Агинский. Эту религию исповедуют около 70 тыс. жителей региона.

Первый день Сагаалгана, который отмечают в течение месяца, также является выходным в соседней Бурятии.