Нарышкин объявил победителей всероссийского конкурса учителей истории

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Победителями пятого Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" стали 24 преподавателя из разных регионов России, трое призеров были выбраны в каждом федеральном округе. Объявление финалистов состоялось в формате онлайн в пятницу.

"Из года в год совместно с оператором конкурса Ассоциацией учителей истории и обществознания мы отбираем самых талантливых педагогов-историков со всей страны и награждаем по три человека из каждого федерального округа. <...> Рассчитываю, что победа в конкурсе откроет перед вами новые профессиональные горизонты и желаю вам, уважаемые коллеги, дальнейших успехов в благородном деле исторического просвещения и воспитания подрастающего поколения", - приветствовал финалистов председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Первое место в Дальневосточном федеральном округе заняла Светлана Чуканова из поселка Солнечный в Хабаровском крае. Победительницей по Сибирскому ФО стала учительница истории из города Юрга Кемеровской области Вера Серова. В Уральском ФО наградили учителя из села Ильинка Тюменской области Олега Плесовских. Первое место в Северо-Кавказском ФО досталось Эмме Хацуковой из села Атажукино в Кабардино-Балкарской республике. Учительница Кропоткинского казачьего кадетского корпуса им. Г. Н. Трошева Дина Сторожилова стала лучшей в Южном ФО. Андрей Корепанов из поселка Игра в Удмуртии получил первое место в Приволжском ФО, а Сергей Курасов из Владимира - в Центральном ФО. Победителем в Северо-Западном ФО стала учительница калининградской школы-интерната лицея-интерната Нина Ступакова.

Как подчеркнул Нарышкин, из-за перехода системы школьного образования на дистанционный режим работы в этом году нагрузка педагогов возросла. "Им пришлось осваивать новые технологии, жертвовать личным временем, чтобы практически круглосуточно оставаться на связи со своими учениками, помогая им не отстать от школьной программы. Во многом благодаря этим усилиям удалось сохранить уровень преподавания, не потерять целый учебный год", - отметил он.

Обновленный курс

Председатель РИО напомнил, что в этом году по просьбе Министерства просвещения РФ группа экспертов Российского исторического общества подготовила обновленную концепцию преподавания учебного курса "История России", которая была принята этой осенью. "На повестке дня стоит вопрос о синхронизации и согласовании курсов региональной, отечественной и всеобщей истории", - добавил он.

В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что любое профессиональное состязание для педагога - это возможность переосмыслить свой опыт, проанализировать современные тенденции, увидеть, чем живут коллеги и какие интересные находки применяются в программах обучения. "Благодаря конкурсу ежегодно открываются новые яркие педагогические таланты, их опыт и наработки активно распространяются среди коллег в регионах, все это способствует формированию образа успешного учителя истории", - сказал он в видеообращении.

О конкурсе

Принять участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" могут учителя истории из общеобразовательных учреждений России с педагогическим стажем не менее трех лет. Они должны были представить на конкурс запись своего открытого урока. В этом году видеоуроки были посвящены одной из тем, связанных с Великой Отечественной войной. Заявки на конкурс в 2020 году направили 506 человек. Учителя, занявшие первое место получат премию в 260 тыс. рублей. Приз за второе место составляет 215 тыс. рублей, за третье - 180 тыс. рублей.