Захарова предупредила туристов из РФ, что коронавирус еще активен в популярных странах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в популярных среди российских туристов странах остается сложной, поэтому отдыхающие должны четко выполнять введенные там противоэпидемические меры. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вирус активно ведет себя в отдельных странах, которые являются популярными среди российских туристов. Безусловно, местные власти предпринимают меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции. Но и визитеры должны нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также безоговорочно соблюдать антиковидную дисциплину", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, особое беспокойство вызывает обстановка в Европе и в Западном полушарии в целом. "Без сомнения, предпринимаемые в странах карантинные мероприятия приводят к определенной стабилизации обстановки, однако вирус продолжает, если можно так выразиться, "хозяйничать" на всех континентах", - сказала она.

Как отметила дипломат, возобновление тотальных карантинов явилось бы серьезным испытанием для выживаемости многих государств. Поэтому правительства некоторых стран пытаются выдерживать золотую середину между жесткими санитарными мерами и необходимостью "хоть как-то уберечь экономику от затяжной рецессии". "Коронавирусный курс все больше учитывает уроки прошлых месяцев и эволюционирует в сторону постепенного, осторожного снятия ограничительных мер", - заключила она.