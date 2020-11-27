ГУ МВД Подмосковья призвало не верить лжеполицейским, уточняющим данные счета по телефону

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция Московской области призвало к бдительности и недоверию к телефонным мошенникам, которые представляются сотрудниками полиции и просят предоставить данные банковского счета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД, полицейские никогда по телефону не интересуются расчетными счетами граждан.

В главке отметили, что мошенники, представляясь руководителями структурных подразделений ГУ МВД России по Московской области и территориальных органов внутренних дел, в ходе разговора сообщают гражданину, что сотрудниками банка, якобы входящими в состав преступной группы, на его паспортные данные оформлена заявка на получение кредита, в связи с чем ему необходимо обратиться в банк с целью оказания содействия службе безопасности в выявлении злоумышленников и недопущении завладения денежными средствами, которые необходимо перевести на некие "страховые ячейки".

"В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием подложных телефонных номеров, копирующих контактные данные, опубликованные на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области. Главное управление МВД России по Московской области сообщает, что сотрудники полиции никогда по телефону не интересуются расчетными счетами граждан и иными сведениями, составляющими банковскую тайну. Будьте бдительны. Не доверяйте мошенникам", - сказали в полиции.