Вручение премии World Travel Awards пройдет в Москве в онлайн-формате

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вручение главной туристической премии мира World Travel Awards в 26 ключевых номинациях пройдет в Москве 27 ноября в формате онлайн-трансляции. На церемонии назовут лучшие города для путешественников, а также лучших туроператоров, авиакомпании, курорты и отели, сообщила в пятницу пресс-служба Мостуризма.

"Церемония вручения премии World Travel Awards состоится в Москве 27 ноября в режиме онлайн-трансляции. Телемосты свяжут зрителей с флагманским туристским информационным центром в парке "Зарядье" и залом Цифрового делового пространства. В течение часа будут названы победители премии в 26 ключевых номинациях. Всего в финале премии в этом году будет 270 номинаций и 2467 номинантов", - говорится в сообщении.

В ходе трансляции зрителям представят видеоролики с видами Красной площади, ВДНХ, Парка Горького, Воробьевых гор, Останкинской телебашни. Пресс-служба отметила, что в этом году российская столица представлена сразу в семи номинациях. Среди них - "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия".

Посмотреть трансляцию на русском языке можно будет на странице комитета по туризму в Facebook, youtube-канале #Москвастобой, портале мэра и правительства Москвы, сайте ТАСС, на сайте "Москва-24", на русском и английском языках - на сайте премии World Travel Awards, сайте Euronews, youtube-канале Russia Today и видеоагентства Ruptly.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Москва принимает World Travel Awards впервые. В 2019 году российская столица завоевала награду в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город", опередив такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Лиссабон и другие.