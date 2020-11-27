Эксперт Минздрава заявил об отсутствии данных, что люди с ВИЧ уязвимее перед COVID-19

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Убедительных данных о том, что люди с ВИЧ-инфекцией больше подвержены заражению новой коронавирусной инфекцией, а также более тяжелому течению COVID-19, нет. Об этом в пятницу сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель международного центра вирусологии медицинского института РУДН Алексей Мазус.

"В первые месяцы считалось, что больные с ВИЧ болеют меньше новой коронавирусной инфекцией. Были по этому поводу разные теории, в том числе довольно серьезные, потому что между вирусами существует конкуренция. Эти вопросы изучались на самом серьезном уровне вирусологами мира и в том числе нашими вирусологами. Таких данных нет, как и нет данных, что больные ВИЧ-инфекцией более подвержены [заражению] коронавирусом. Нет данных, что больные ВИЧ-инфекцией болеют тяжелее, нежели люди, которые не имеют эту инфекцию. Эти данные уже достаточно на большом массиве получены различными учеными", - сказал он на пресс-конференции, посвященной проблеме противодействия ВИЧ в период пандемии.

Мазус добавил, что исключением могут быть люди с тяжелой иммуносупрессией. Такая категория пациентов переносит COVID-19 в тяжелой форме. Эксперт также отметил, что в целом в стране число новых случаев заражения ВИЧ в последние годы снижается. " Результатом работы стратегии (борьбы с ВИЧ-инфекцией - прим. ТАСС) является то, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в нашей стране в последние годы снижается. По сути Россия вышла на плато больных ВИЧ-инфекцией", - рассказал он.

Согласно данным статистического сборника Минздрава РФ за 2019 год, число пациентов в стране с впервые установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" в 2019 году снизилось на 6,8% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году с этим диагнозом впервые было зарегистрировано 80 124 пациента, а в 2018 году - 85 995. При этом первичная заболеваемость ВИЧ в 2019 году составила 54,6 случая на 100 тыс. населения, в 2018 году - 58,6 случая на 100 тыс. населения. По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тысяч россиян.