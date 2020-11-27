Ростовская прокуратура проверит информацию об избиении приемных детей в многодетной семье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области организовала проверку в отношении семьи в городе Шахты, принявшей под опеку 11 детей, где, по ранее опубликованной информации, отец избивал подростков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее помощник депутата Госдумы Руфат Алескеров на своей странице в Instagram опубликовал видео, где заявил о случаях избиения и издевательства в многодетной семье. По словам Алескерова, отец семейства бил детей за "лишние порции еды", взятые из холодильника.

"Прокуратурой области организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

Помощник депутата отметил, что на момент обращения вместе с главой семейства Сухиняк проживали восемь несовершеннолетних детей. Алескеров утверждает, что у одного из них были зафиксированы признаки истощения, сейчас ребенок находится в больнице.

В прокуратуре уточнили, что намерены проверить и работу надзорных органов.