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Единый телефонный номер 122 по коронавирусу вводится в регионах РФ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что это "позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи, другие службы"
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Единый телефонный номер, по которому жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, вводится в регионах России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека", - сказал он.

Чернышенко добавил, что сейчас уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
Пандемия COVID-19
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