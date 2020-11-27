Алексей Пивоваров заразился коронавирусом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Журналист, автор YouTube-канала "Редакция" Алексей Пивоваров сообщил, что заразился коронавирусом.

"Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом", - написал в пятницу журналист в Twitter.

Пивоваров уточнил, что самочувствие "вполне терпимое". Кроме того, он сообщил, что два месяца назад привился от коронавируса вакциной "Спутник V". "Вот - опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал", - добавил Пивоваров.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.