В РФ предложили создать общедоступный реестр с фейками для борьбы с их распространением

САМАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Общедоступный реестр с фейковыми новостями необходимо создать в РФ для борьбы с распространением ложной информации. Такое мнение высказала старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Дарья Соколова на конференции "Цифровые технологии и научная дипломатия".

"Мне кажется, есть не такие уж сложные пути, как можно если не предотвратить полностью распространение фейков, то хотя бы уменьшить их количество или позволить аудитории понять: фейк перед тобой или нет. В первую очередь - это реестр фейковых новостей, [он] должен быть общедоступным, чтобы любой пользователь мог зайти на сайт Роскомнадзора или другой сайт. <...> Не искать на какой-то другой странице, а зайти и сразу увидеть - вот реестр, вот фейковая информация. Если это сообщение здесь, значит, оно неправдивое", - сказала эксперт.

Кроме того, Соколова отметила, что необходимо поднимать уровень медиаграмотности населения со школы, вводя в школах факультативные курсы по медиаграмотности. Ранее с аналогичным предложением выступал заместитель директора АНО "Национальный институт развития современной идеологии" Игорь Шатров.

Конференция "Цифровые технологии и научная дипломатия" проходит 26-27 ноября онлайн и очном формате на базе Самарского университета. Ключевая тема конференции - работа с фейковой информацией, ее анализ, выявление и предупреждение ее распространения. Реализация проекта осуществляется в рамках гранта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, при финансовой поддержке администрации губернатора Самарской области и организационной поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.