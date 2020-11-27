Лукашенко заявил, что белорусы должны научиться производить свою вакцину от коронавируса

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы должны научиться производить свою вакцину от коронавируса. Такое мнение он высказал в пятницу во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

"Я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину, - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Еще непонятно, может, эта зараза останется навсегда, и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину".

Вместе с тем он напомнил, что российское руководство предложило Белоруссии штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство, при этом поучаствовать в финансировании хотел и российский бизнес. Лукашенко отметил, что в Белоруссии могут организовать производственную линию на базе предприятия "Белмедпрепараты".