В Петербурге в 2021 году планируют обустроить 12 общественных пространств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Благоустройство 12 общественных пространств планируется провести в Петербурге в 2021 году по национальному проекту "Жилье и комфортная городская среда". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.

"В следующем году планируется провести благоустройство 12 общественных пространств по нацпроекту, на этот год запланировано такое же количество", - отметила представитель пресс-службы.

Всего в рамках реализации проекта в период с 2021-го по 2024 годы планируется благоустроить 48 общественных пространств.

"Хочу отметить, каждый третий проект федерального реестра лучших практик благоустройства 2019 года был реализован именно в Санкт-Петербурге, - рассказал Бондаренко. - В реестр вошли 53 объекта благоустройства из нашего города, реализованные как в рамках регионального проекта за бюджетные средства, так и проекты по благоустройству частных инвесторов. Всего общероссийский перечень включает 132 проекта формирования комфортной городской среды из 73 городов 49 субъектов РФ".

Он напомнил, что в 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов увеличил расходы на благоустройство с 1,5 млрд до 4 млрд рублей. В прошлом году было благоустроено 30 общественных пространств в Петербурге.

"Политика в сфере формирования комфортной городской среды простая - доступность к объектам благоустройства для каждого. На мой взгляд, особое внимание необходимо уделять в перспективе новым микрорайонам, где общественных пространств меньше, чем в районах сложившейся городской застройки", - отметил собеседник.

Благоустроят все районы

По его словам, уже созданы ландшафтно-градостроительные концепции благоустройства территорий каждого района, на основании которых формируется имидж новых территорий. "Если анализировать весь перечень проектов прошлого и текущего года, то прослеживаются три основных вектора работы: благоустройство дворов (в том числе строительство детских и спортивных площадок для детей с ограниченными возможностями здоровья), развитие общественных пространств вдоль основных городских водных артерий (обустройство набережных - историческая традиция, которую мы поддерживаем в современном формате), и третье направление - развитие зеленых зон и парков", - пояснил Бондаренко.

Он добавил, что жители города принимают участие в обсуждении проектов благоустройства, а также выборе оборудования через голосование, в рамках общественных обсуждений и работы в составе проектных групп при администрациях.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.