Мурашко: Россия снимет ограничения на пересечение границ как только это будет возможно

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Безопасность и эффективность вакцины против коронавируса, которую разрабатывает Россия, является основным приоритетом для РФ. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после состоявшегося в Будапеште заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Оба политика являются ее сопредседателями.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Вопросы безопасности и эффективности вакцины являются для нас вопросами номер один", - подчеркнул Мурашко.

Эффективность российской вакцины, которую планируется поставлять в Венгрию, составляет более 92%. Глава Минздрава приветствовал предстоящее на будущей неделе прибытие в российские лаборатории венгерских медиков, которые будут подробно знакомиться с вакциной "Спутник V". Процесс лабораторных и клинических испытаний, как отметил Мурашко, занимает определенное время. Только после его завершения может начаться серийное производства препарата, а затем - процесс его распространения. В Венгрию несколько дней назад поступили 10 доз "Спутник V" для изучения специалистами в лабораториях страны. Следующая, уже значительно более крупная партия вакцины, может поступить в эту республику в декабре.

Сийярто, в свою очередь, отвечая на вопрос ТАСС, подчеркнул, что Венгрия стремится локализировать хотя бы часть производства российской вакцины. "Мы ведем переговоры о том, чтобы российскую технологию [производства вакцины] перенять и локализировать в Венгрии хотя бы часть производства", - подчеркнул глава МИД. В Будапеште хотели бы, чтобы поставки российской вакцины, после того как она будет полностью принята к серийному производству, начались как можно быстрее.

Открытие границ и масочный режим

Глава Минздрава РФ заявил, что Россия снимет ограничения на пересечение границ как только это будет возможно.

Вводить масочный режим на всей территории России не имеет смысла, а ограничительные меры в регионах определяются губернаторами, заявил глава Минздрава. "Масочный режим в России регламентируется постановлением главного санитарного врача. Вводить масочный режим на всей территории России не имеет смысла. Локальные режимы вводятся постановлениями отдельных губернаторов", - сказал Мурашко.

Он также подчеркнул, что ограничения на поездки граждан за рубеж дали эффективные результаты. Коронавирус распространяется при перемещении граждан - этому процессу был поставлен барьер.

Глава Минздрава РФ, возвращаясь к ранее распространенной Сийярто на пресс-конференции информации о возможности локализации части производства вакцины "Спутник V" в его стране, подчеркнул, что Россия готова передать технологию производства через РФПИ.