Голикова поручила регионам доложить о готовности к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Регионы должны доложить о готовности к вакцинации "Спутником V" от коронавируса, в том числе об условиях транспортировки и хранения препарата, а также о числе обученного для вакцинации медперсонала. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в пятницу на совещании с регионами России.

"Вы (регионы - прим. ТАСС) должны доложить о готовности с приложением плана региона по проведению вакцинации, включая следующие сведения: организация транспортировки и хранения вакцины внутри региона, наличие специального оборудования, которое соответствует требованиям, установленным приказом Минздрава для обеспечения температурного режима в соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцины "Спутник V", о количестве обученного для проведения вакцинации медицинского персонала и о перечне мест хранения вакцины и проведения вакцинации, включая информацию о возможности довода граждан до пунктов проведения вакцинации", - сказала она.

Ранее Голикова сообщала, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в 2021 году. В настоящее время провозится вакцинация групп риска - медицинских работников и педагогов. Вакцинация населения будет носить добровольный характер, отметила вице-премьер РФ.

Выплаты медицинским работникам

Правительство России выделило 26,1 млрд руб. Фонду социального страхования РФ (ФСС) на выплаты медицинским работникам, также заявила Татьяна Голикова.

"С 1 ноября 2020 года изменен порядок выплат медицинским работникам. Это теперь специальные социальные выплаты, которые будут осуществляться Фондом социального страхования, исходя из той информации, которую представляют медицинские организации в Фонд социального страхования. На эти цели федеральным бюджетом до конца года Фонду социального страхования выделено 26,1 млрд рублей", - сказала она.