Депутаты предложили штрафы до 2 тыс. руб. для граждан за демонстрацию изображений нацистов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Штрафы за публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников для граждан могут составить до 2 тыс. рублей, для юрлиц - до 50 тыс. рублей. Соответствующий законопроект внесен в пятницу в Госдуму группой депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.

Ранее на рассмотрение палаты ими же был внесен базовый проект, устанавливающий запрет на демонстрацию таких изображений за исключением случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Поправками в Кодекс об административных правонарушениях депутаты предлагают установить штрафы за нарушение этого запрета. Гражданам оно может грозить штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или административным арестом до 15 суток, должностным лицам - штрафом от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

В кабмине ранее не поддержали предложенные депутатами штрафы. "Законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - говорится в правительственном отзыве.

Сейчас статья 20.3 КоаП РФ, в которую предлагаются поправки, предусматривает такие штрафы только за пропаганду или демонстрирование нацистской или сходной с ней атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Автор инициативы Елена Ямпольская ранее сообщала, "что в отличие от нацистской символики, к которой портреты не относятся, использование и публичная демонстрация изображений военных преступников законом сегодня не регламентируются". Она поясняла, что о подготовке такой инициативы ее заставил задуматься инцидент с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов.