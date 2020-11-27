Сроки проведения ЕГЭ в 11-х классах в 2021 году определят до конца года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Решение по срокам проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году будет принято до конца текущего года, заявил в пятницу глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по результатам проведения мероприятий по оценке качества общего образования.

"Татьяна Алексеевна [Голикова] порекомендовала консультации с Роспотребнадзором. После этой работы, которую мы проведем, мы уже, наверное, не как в прошлом году будем всех томить и говорить, когда [пройдет экзамен], передвигается экзамен или нет, в каком формате пройдет. Мы до Нового года окончательное решение, согласованное с правительством РФ, дадим", - сообщил Музаев.