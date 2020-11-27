В Железноводске появится первый на юге России виртуальный туристический инфоцентр

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Первый на юге России виртуальный туристический информационный центр (ТИЦ) появится в Железноводске (Ставропольский край) в 2021 году. В нем будут представлены различные курортные и развлекательные сервисы для отдыхающих, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В рамках федеральной программы цифровизации на курорте прорабатывается проект виртуального туристического центра. Виртуальный ТИЦ будет представлять полный спектр курортных и развлекательных сервисов, которыми могут воспользоваться туристы в Железноводске. Опробовать новинку пользователи смогут уже летом", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что ТИЦ будет представлять из себя огромный куб, по периметру которого расположатся большие жидкокристаллические экраны. Его планируется разместить в районе Пушкинской галереи в Курортном парке.

По данным пресс-службы, проект "Умный Железноводск" борется за премию "Рунет-2020" в номинации "Цифровой туризм". Общенациональная награда "Рунет" в области высоких технологий и интернета вручается лидерам в области информационных технологий и электронных коммуникаций, которые внесли весомый вклад в развитие российского сегмента интернета.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. В 2020 году в городе реализовали цифровой проект "Умный Железноводск".