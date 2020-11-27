Лечение пациентов в обновленном тубдиспансере Ижевска планируют начать к 2022 году

ИЖЕВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Возведение двух новых корпусов и реконструкцию прачечной с котельной Республиканской клинической туберкулезной больницы (РКТБ) в Ижевске планируют закончить к сентябрю 2021 года, в начале 2022 года власти рассчитывают начать лечение первых пациентов в обновленном учреждении, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"По плану мы рассчитываем получить законченный строительный объект в сентябре 2021 года. Несколько месяцев понадобиться на лицензирование, дооснащение лечебным оборудованием и расходными материалами. Начало лечения пациентов - конец 2021 - начало 2022 года. Объект находится в федеральной адресной инвестиционной программе, софинансируется бюджетом республики, поэтому вопросов, связанных с финансовым обеспечением, нет", - цитирует пресс-служба замминистра здравоохранения региона Сергея Стрижнева.

Сейчас готовность объекта составляет 65%. Полностью возведены здания хирургического и детского корпусов, готова кровля, идет установка окон и подготовка к чистовой отделке зданий. Также ведется реконструкция существующих зданий прачечной и котельной. В строящемся хирургическом корпусе предусмотрены боксированное отделение и маломестные палаты для минимизации пересечения потоков пациентов с разной степенью эпидемиологической опасности. На втором этаже разместится диагностическое отделение, которое будет оснащено современными лабораториями, аппаратом компьютерной томографии, оборудование эндоскопической и ультразвуковой диагностики.

В министерстве добавили, что детский корпус будет полностью изолирован от потока взрослых пациентов, а также оснащен всем необходимым оборудованием. Кроме того, здесь разместится новая школа, предназначенная для детей, находящихся на длительном стационарном лечении.

Как рассказала главный врач РКТБ Екатерина Тюлькина, новый комплекс зданий позволит диагностировать и лечить не только пациентов с туберкулезом, но и с другими заболеваниями бронхолегочной системы. "Сегодня мы это делать умеем, но нам не хватало материальной базы. При вводе нового комплекса вся Удмуртия получит технологии именно для диагностики бронхолегочной патологии любой этиологии", - цитирует пресс-служба Тюлькину.

Строительство лечебного корпуса туберкулезной больницы началось в 2010 году, потом оно было приостановлено из-за отсутствия финансирования. В 2019 году строительство возобновили.