Британским журналистам, задержанным после расследования теракта 1994 года, выплатят $1 млн

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии согласилась выплатить в качестве компенсации за нанесенный ущерб £875 тыс. ($1,16 млн) местным журналистам, задержанным после выхода их документального фильма "Сделать все возможное" (No Stone Unturned, 2017 год), в котором рассказывается о теракте в деревне Логинайленд в 1994 году. Об этом в пятницу сообщило агентство PA.

Отмечается, что £600 тыс. из этих средств поступят на счет североирландской продюсерской компании Fine Point Films. Оставшаяся часть будет выплачена журналистам Тревору Бирни (он же глава Fine Point Films) и Бэрри Маккаффри, которые были задержаны в 2018 году в связи с подозрением на кражу доклада специального органа, осуществлявшего надзор за деятельностью полиции при расследовании теракта.

Правоохранители задержали представителей СМИ, а также обыскали их дома после того, как соответствующий документ промелькнул в кадрах фильма. Позднее журналисты подали в суд на североирландских полицейских в связи с превышением ими должностных полномочий.

18 июня 1994 года в пабе деревни Логинайленд, расположенной в графстве Даун на северо-востоке страны, произошел теракт, унесший жизни шести человек, еще пятеро получили ранения. Боевики с автоматами ворвались в заведение в тот момент, когда местные жители, преимущественно католики, собрались посмотреть по телевидению матч чемпионата мира по футболу между Республикой Ирландия и Италией. Ответственность за нападение взяла на себя протестантская вооруженная группировка "Ольстерские добровольческие силы", которая боролась против Ирландской республиканской армии за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании.