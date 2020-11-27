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Пандемия COVID-19

Число коек для лечения больных с ковидом в Тверской области до конца года превысит 2 тыс.

Глава региона Игорь Руденя отметил, что все силы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения

ТАСС, 27 ноября. Правительство Тверской области поставило задачу до конца 2020 года увеличить количество коек для лечения пациентов с коронавирусом до 2 036. Сейчас в регионе создано 1 736 специализированных коек, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства по итогам заседания оперштаба с участием губернатора Игоря Рудени.

"В ближайшее время планируется открыть отделения для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в нескольких учреждениях, что позволит увеличить количество инфекционных коек до 2 036. В том числе предусмотрено развернуть 25 коек для беременных женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией, на базе областного родильного дома Твери", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, коечный фонд будет увеличен в декабре 2020 года, сейчас во всех медучреждениях, где откроют новые места, ведется активная работа.

"Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", - добавил Руденя.

Члены оперативного штаба также отметили, что вакцинами от гриппа и ОРВИ в регионе привито 509 тыс. человек, всего планируется вакцинировать 740 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на 27 ноября, в Тверской области с начала пандемии подтверждено 14 518 случаев заражения, в том числе 204 - за последние сутки. Всего выздоровели 9 504 человека, умерли 373 пациента.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьПандемия COVID-19
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