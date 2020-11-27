Число коек для лечения больных с ковидом в Тверской области до конца года превысит 2 тыс.

ТАСС, 27 ноября. Правительство Тверской области поставило задачу до конца 2020 года увеличить количество коек для лечения пациентов с коронавирусом до 2 036. Сейчас в регионе создано 1 736 специализированных коек, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства по итогам заседания оперштаба с участием губернатора Игоря Рудени.

"В ближайшее время планируется открыть отделения для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в нескольких учреждениях, что позволит увеличить количество инфекционных коек до 2 036. В том числе предусмотрено развернуть 25 коек для беременных женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией, на базе областного родильного дома Твери", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, коечный фонд будет увеличен в декабре 2020 года, сейчас во всех медучреждениях, где откроют новые места, ведется активная работа.

"Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", - добавил Руденя.

Члены оперативного штаба также отметили, что вакцинами от гриппа и ОРВИ в регионе привито 509 тыс. человек, всего планируется вакцинировать 740 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на 27 ноября, в Тверской области с начала пандемии подтверждено 14 518 случаев заражения, в том числе 204 - за последние сутки. Всего выздоровели 9 504 человека, умерли 373 пациента.