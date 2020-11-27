В Якутии арестовали более 980 литров антисептика, после употребления которого умерли люди

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 980 литров антисептика, после употребления которого умерли восемь человек, арестовано в Якутии. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

"В целом по Республике Саха (Якутия) обследовано 2 576 объектов (70%) в 34 районах и Якутске, в том числе 2 441 объект торговли и 135 аптек, продукция индивидуального предпринимателя <…> (антисептик в виде жидкости и геля) обнаружена в девяти районах и Якутске в 18 объектах (16 объектов торговли, одна аптека, одна общеобразовательная организация) и у четырех физических лиц, арестовано 982,5 л опасной продукции (450 штук объемом от 100 мл до 5 л)", - говорится в сообщении.

Ведомством зарегистрировано 10 случаев отравления - девять человек в селе Томтор Таттинского района и один человек - в селе Угоян Алданского района. Восемь человек после употребления внутрь антисептика умерли. "По состоянию на 27 ноября один человек остается в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, с положительной динамикой один больной переведен в терапевтическое отделение Республиканской больницы № 2 [находится в Якутске]", - добавили в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований кожного антисептика для обработки рук в виде жидкости и геля производства индивидуального предпринимателя в Свердловской области было установлено содержание метанола от 62% до 69%. 21 ноября управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика.

23 ноября сотрудники ГУ МВД по Свердловской области пресекли производство антисептика, приготовленная для реализации продукция была изъята. В Якутии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку.