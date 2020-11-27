Экипажи парусников Росрыболовства отметили завершение кругосветного похода в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Участники экспедиции парусников Росрыболовства в честь 200-летия открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отметили завершение похода торжественным построением в Калининградском морском рыбном порту. Руководитель Росрыболовства Илья Шестков передал им поздравления президента РФ Владимира Путина, вручил награды экипажам парусников "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" и капитанам судов.

В церемонии, посвященной завершению экспедиции, приняли участие представители экипажей и крусанты, совершавшие морской поход на парусниках "Паллада" "Седов" и "Крузенштерн".

"Это, действительно, было уникальное событие. Основные задачи были выполнены - более 700 курсантов прошли плавательную практику, мы провели уникальную регату на акватории, приближенной к Антарктиде, ну и, конечно же, <...> возвращение "Седова" [в Калининград] Северным морским путем - это уникальное событие - по сути дела это событие, я считаю, для Северного морского пути, для популяризации этой транспортной артерии, носит беспрецедентный характер", - сказал Шестаков, оценивая итоги экспедиции.

Глава Росрыболовства отметил, что пандемия коронавируса нарушила часть планов экспедиции, в частности, из-за ограничений был отменен заход в ряд портов, но экипажи с честью справились со своей миссией.

Капитан фрегата "Паллада" Николай Зорченко подчеркнул, что участвовавшие в походе моряки и курсанты доказали, что Россия есть и будет великой морской державой. "От Арктики до Антарктики уже 200 лет российский флаг несут корабли, и все последующие годы точно так же российский флаг будет развеваться во всех широтах Мирового океана", - сказал он.

Об экспедиции

Экспедиция продолжалась в общей сложности порядка 13 месяцев, "Паллада" и "Седов" совершили кругосветные путешествия, а "Крузенштерн" - трансатлантический поход. Для "Паллады" экспедиция началась 1 ноября 2019 года во Владивостоке, "Седов" и "Крузенштерн" вышли в рейс из Калининграда 8 декабря.

Все три судна принимали участие в первом этапе экспедиции "Паруса Мира", кульминацией которого стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников 20-21 февраля в честь 200-летия открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. "Крузенштерн" и "Паллада" в начале июня завершили трансатлантическое и кругосветное плавания в портах Калининграда и Владивостока соответственно. "Седов", сделав остановку во Владивостоке, 19 августа вышел в трансарктическую экспедицию, завершавшую кругосветный переход.

Парусник прошел из Владивостока в Мурманск по маршруту Северного морского пути и завершил поход в самом западном городе России - Балтийске. Зайти в Калининградский морской рыбный порт 27 ноября ему не позволили условия навигации.

О парусниках

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, был победителем международных парусных регат и гонок.

"Паллада" была построена в 1989 году. Фрегат имеет почетный статус участника крупных международных регат и морских фестивалей в Европе, Америке, Австралии и Азии, где члены экипажа всегда удостаивались высоких наград. "Паллада" также является кандидатом на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире. Оно способно "лететь" на своих парусах со скоростью свыше 18 узлов.

"Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях оно было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова (1877-1914). Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно, его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7 320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м. В 2021 году судно отметит столетний юбилей.