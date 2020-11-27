Европейский университет приобрел исторический особняк в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Европейский университет, освободивший исторический особняк Кушелева-Безбородко в центре Санкт-Петербурга после расторжения договора аренды, приобрел особняк Серебряковой на набережной Кутузова. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД) в пятницу.

"27 ноября РАД по поручению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга подвел итоги торгов по продаже пула помещений общей площадью 2,4 тыс. кв. м, расположенных в историческом особняке О. В. Серебряковой постройки XX века. На объект было подано четыре заявки. Победитель - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Европейский университет в Санкт-Петербурге" - предложил за лот 250 млн рублей (начальная цена - 190 млн рублей)", - говорится в сообщении.

В 2019 году университет освободил особняк Кушелева-Безбородко, который является объектом культурного наследия федерального значения. Вуз занимал его на протяжении 20 лет на правах аренды. Договор был расторгнут городом из-за выявленных нарушений по содержанию здания, оспорить это решение в суде вузу не удалось, он переехал во временное помещение. Учебному заведению предложили участок в Красногвардейском районе города на правом берегу Невы, где работает много промышленных предприятий, в 1950-1970 годы здесь возвели жилые кварталы.

Европейский университет - частный магистерский вуз. Не имел образовательной лицензии с июля 2017 года, трижды обращался за новой в Рособрнадзор, возвратить лицензию ему удалось в конце лета 2018 года.