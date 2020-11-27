Матери шестерых захваченных в Петербурге детей разрешили встретиться с ними

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Органы опеки разрешили матери шестерых детей, которых во вторник захватил муж женщины в квартире в Санкт-Петербурге, навестить их. Об этом в пятницу сообщили журналистам в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

"Сегодня маме шестерых детей органы опеки выдали разрешение. Претензий к ней не имеют. Сейчас женщина занята своим трудоустройством, в ближайшее время планирует навестить детей", - говорится в сообщении.

По данным главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, во вторник в Колпинском районе города мужчина выгнал супругу из квартиры, заперся в помещении и удерживал шестерых детей. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что мужчина был пьян и вооружен топором, угрожал детям. После длительных переговоров мужчину убедили сдаться, он сам открыл квартиру, вышел к полиции и был задержан. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном лишении свободы (статья 127 УК РФ), суд заключил его под стражу. На суде он объяснил свой поступок помешательством и приемом медикаментов.

Детей после ЧП отвезли в больницу, где у всех диагностировали крайнюю степень истощения, низкий гемоглобин и анемическое состояние. У одного ребенка врачи также обнаружили перелом носа, у другого - сотрясение. Детей выписали из больницы, однако мать решила оставить их на время в детдоме. В четверг женщина пыталась посетить детей, однако ее не пустили к ним без разрешения органов опеки, так как их привезли с места ЧП.