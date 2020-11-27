Почетным гражданином Волгоградской области стал 98-летний ветеран Михаил Терещенко

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер пяти орденов "Красной Звезды", участник парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года Михаил Терещенко, которому в этом году исполнилось 98 лет, получил звание почетного гражданина Волгоградской области, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы, ветеранское сообщество региона вышло с инициативой о присвоении Михаилу Васильевичу Терещенко высшей награды Волгоградской области - звания почетного гражданина. Она была поддержана губернатором Андреем Бочаровым, а также депутатами регионального парламента, которые 26 ноября единогласно за это проголосовали", - говорится в сообщении.

Бочаров в пятницу лично поздравил фронтовика с заслуженной наградой, пожелав ему крепкого здоровья, добавили в пресс-службе.

В Волгоградской области особое внимание уделяют сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге защитников Сталинграда, инициативы ветеранов находят свое отражение в проектах развития региона. В частности, в канун 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, губернатор поддержал предложение о присвоении новой дороги в Советском районе Волгограда имени защитника Сталинграда Максима Загорулько, добавили в пресс-службе.

Михаил Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области и воспитывался в детском доме. Ушел на фронт в 18 лет, участвовал в обороне Москвы, освобождал Киев, Львов, Прагу, дошел до Берлина. Фронтовик награжден пятью орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью "За боевые заслуги" и медалью "За победу над Германией".

После войны участвовал в освоении космического пространства, масштабной работе по созданию ядерного щита нашей Родины. В 1971 году Терещенко связал свою судьбу с Волгоградом, более 20 лет трудился в Волгоградском научно-исследовательском и проектном институте автоматизированных систем управления. После выхода на пенсию он продолжает активную общественную деятельность.