Мурашко: пожилых россиян и представителей групп риска также привьют от коронавируса

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса в России охватит в том числе пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а значит, входит в группу риска. Об этом заявил в пятницу ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинацию планируется начать в декабре - январе, в первую очередь ее пройдут медицинские работники, педагоги и некоторые другие категории граждан.

"Кроме того, вакцинацию пройдут пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, люди старшего возраста", - отметил Мурашко.

Как подчеркнул министр, "чем раньше начать вакцинацию, тем лучше", при этом она останется добровольной. Он ожидает, что прививку от коронавируса сделают "многие десятки миллионов россиян".