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Пандемия COVID-19

Мурашко: пожилых россиян и представителей групп риска также привьют от коронавируса

Как подчеркнул глава Минздрава, "чем раньше начать вакцинацию, тем лучше", при этом она останется добровольной

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса в России охватит в том числе пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а значит, входит в группу риска. Об этом заявил в пятницу ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинацию планируется начать в декабре - январе, в первую очередь ее пройдут медицинские работники, педагоги и некоторые другие категории граждан.

"Кроме того, вакцинацию пройдут пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, люди старшего возраста", - отметил Мурашко.

Как подчеркнул министр, "чем раньше начать вакцинацию, тем лучше", при этом она останется добровольной. Он ожидает, что прививку от коронавируса сделают "многие десятки миллионов россиян".

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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