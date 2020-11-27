В Санкт-Петербурге приступили к разработке первого арктического маршрута для туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Первый арктический туристский маршрут начали разрабатывать в Петербурге с участием Архангельской области и Республики Карелия. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе администрации губернатора города.

"Первый туристский маршрут будет проходить по историческим местам из Северной столицы в Карелию, а затем - в Архангельскую область. Планируется, что туристы по этому маршруту поедут весной-летом 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что разработка маршрута ведется в рамках специального городского проекта по созданию конкурентоспособных арктических туристских продуктов.

"Сегодня наш город активно участвует в развитии и продвижении отраслей, имеющих первостепенное значение для Арктики. Туризм занимает здесь особое место. Он оказывает стимулирующее действие на развитие инфраструктуры как нашего города, так и арктических регионов. Петербург уделяет большое внимание арктическому туризму. В перспективе Северная столица должна стать для российских и иностранных граждан центром, где начинаются туры в Арктику", - привели в пресс-службе слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Помимо первого арктического маршрута Петербург совместно с Архангельской областью разработают еще ряд туристских продуктов в рамках проекта "Серебряное ожерелье России" (межрегиональный проект по созданию и обслуживанию комплекса маршрутов на северо-западе страны), о чем в середине ноября договорились главы двух субъектов. "Для развития арктического туризма в настоящее время также налаживается взаимодействие между Санкт-Петербургом и национальным парком "Русская Арктика" (находится в северной части архипелага Новая Земля - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.

В администрации напомнили, что развитие арктического туризма в Петербурге вошло в число основных предложений от города в стратегию развития Арктической зоны, утвержденную президентом РФ в конце октября этого года. Работы по этому направлению координирует городской комитет по делам Арктики.