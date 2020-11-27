Ульяновские власти в 2021 году оставят регулируемые тарифы на ЖКХ на уровне 2020 года

УЛЬЯНОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в пятницу подписал указ, согласно которому тарифы на тепловую энергию, газ, водоснабжение, водоотведение, ТКО останутся на уровне второго полугодия 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"По направлениям "тепловая энергия", "газ", "водоснабжение", "водоотведение", "ТКО" с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года регулируемые тарифы останутся на уровне второго полугодия 2020 года, с ростом 0%. Сегодня подписал соответствующий указ "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области", - привели слова губернатора в пресс-службе.

Губернатор добавил, что тарифная и ценовая государственная политика Ульяновской области в 2021 году будет направлена на максимальное сдерживание роста цен и тарифов. "С одной стороны, необходимо учитывать снижение деловой активности из-за пандемии и роста издержек. Соответственно, прогнозируется уменьшение объемов оказываемых услуг. С другой стороны, необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить роста платы граждан за коммунальные услуги", - процитировали Морозова в пресс-службе.

По словам главы региона, направлено также заявление в ФАС России с просьбой согласовать тариф на электрическую энергию для населения на 2021 год без изменения. "Считаю, что нам необходимо скорректировать федеральный закон в сторону обязательного согласования с регионами индексации регулируемых тарифов в ЖКХ по направлению "электрическая энергия" либо передать эту функцию на уровень регионов", - уточнил Морозов.