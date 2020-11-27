Хуснуллин надеется, что инфекционная больница в Ростове-на-Дону будет построена в срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Строительство инфекционной больницы в Ростове-на-Дону, которое должно быть завершено до конца года, идет на хорошем уровне. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выразив надежду, что она будет возведена в срок.

Новая инфекционная больница будет расположена в Первомайском районе Ростова-на-Дону недалеко от берега реки Темерник. На первом этапе будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта будут созданы еще по 100 коек.

"Мы сегодня посмотрели ход строительства инфекционной больницы, хочу сказать, что хорошо развернута больница. Надеюсь, что она будет построена в срок. Ход работы, я говорю, на очень хорошем уровне", - сказал вице-премьер, который находится с рабочей поездкой в регионе.

Хуснуллин также отметил, что в ходе поездки вместе с региональными властями изучил программу строительства жилья в Ростовской области. "Посмотрели два микрорайона жилых строящихся, видим, как реально за счет того, что появилась льготная ипотека, ускорилось жилье. У нас сейчас значительно больше стало строиться жилья, больше людей улучшат свои жилищные условия, и что мне понравилось, то что районы строятся комплексно - и школы, и садик одновременно", - подчеркнул зампред правительства.

Проблема дольщиков

По словам вице-премьера, также с ростовскими властями обсудили вопрос обманутых дольщиков. "Она [проблема], к сожалению, системная. Но мы тоже наметили пути решения этой проблемы", - сказал он.

По данным правительства региона, с 2016 года в области восстановили права более 3,2 тыс. человек по 39 проблемным объектам. На 2020-2022 годы в областном бюджете на региональные меры поддержки предусмотрели почти 1,9 млрд рублей. В текущем году сдано в эксплуатацию четыре проблемных объекта, также ведется достройка еще семи многоквартирных домов, четыре из которых должны быть завершены до конца года.

Хуснуллин также отметил, что в четверг прошло селекторное совещание с руководителями Южного федерального округа по строительным вопросам. "Это и жилье, это и дольщики, и строительство дорог, и программа "Стимул". Аварийное и ветхое жилье тоже сегодня подробно обсудили, все наши подходы тем более с учетом будущего закона, который, мы надеемся, будет принят, это закон о комплексном развитии территорий", - заключил Хуснуллин.