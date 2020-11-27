Умер основоположник политической психологии в России Александр Юрьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Основатель первой в России кафедры политической психологии Александр Юрьев умер в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, где исследователь работал в последние годы.

"26 ноября не стало Александра Ивановича Юрьева, директора Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина. Александр Иванович создал первую в России кафедру политической психологии в СПбГУ, до последних дней он оставался политическим консультантом федерального уровня, который "держал руку на пульсе" и всегда находился внутри общественно-гражданской повестки России", - говорится в сообщении.

Юрьев родился 6 октября 1942 года в Ленинграде, в 1996 году стал доктором психологических наук. В 1989 году основал первую в СССР и России кафедру политической психологии в Санкт-Петербургском госуниверситете (тогда Ленинградский госуниверситет) и заведовал ей до 2009 года. Юрьев положил начало подготовке в университетах страны специалистов по психолого-политическому консультированию политических партий, общественных и государственных деятелей. За много лет работы кафедра выпустила почти тысячу политических психологов.

Кроме того, Юрьев осуществлял психолого-политическую переподготовку партийных и государственных руководителей федерального и регионального уровней в учебном Центре "Дюны" под Ленинградом. С 1991 года он руководил подготовкой первых "наборов" губернаторов России и представителей президента РФ в учебном центре "Осиновая Роща". С 1993-го по 1996 год работал советником председателя правительства РФ В. С. Черномырдина.