Единый телефонный номер и обсуждение ОГЭ. Главное о коронавирусе за 27 ноября

Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что поиски источника происхождения коронавируса нужно начинать с Уханя

Пандемия коронавируса распространяется в мире неравномерно, также отметил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Читать полностью