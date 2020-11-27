Единый телефонный номер и обсуждение ОГЭ. Главное о коронавирусе за 27 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 2 215 533 случая заражения, из них новых — 27 543 (максимум за пандемию). За сутки умерли 496 человек, за весь период — 38 558.
- В России ввели единый телефонный номер 122 по коронавирусу.
- Массовая вакцинация "Эпиваккороной" (препарат центра "Вектор") начнется в 2021 году. В центре заявили, что прививки будут бесплатными, а вакцинация человека с коронавирусом без симптомов безвредна.
- Операторы связи в декабре 2020 года и январе 2021 года сделают бесплатными вызовы на номера медицинских учреждений, которые работают с коронавирусом.
- Рособрнадзор предлагает сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ с четырех до трех — два обязательных, один по выбору.
- Россия снимет ограничения на пересечение границ, как только это будет возможно, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Россия может начать поставки вакцины от коронавируса в Венгрию в декабре.
- Заразился журналист, автор YouTube-канала "Редакция" Алексей Пивоваров.
Москва
- Всего зафиксировано 585 095 случаев заражения, из них новых — 7 918 (максимум за пандемию). Госпитализированы 1 549 пациентов.
Мир
- Всего зафиксировано более 60,9 млн случаев заражения, умерли 1 432 047 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).