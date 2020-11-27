Первая в Заполярье модельная библиотека открылась в воркутинском поселке Воргашор

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Первая модельная библиотека в Заполярье заработала в поселке Воргашор под Воркутой после масштабной модернизации по нацпроекту "Культура". Проект продумывался и готовился около двух лет, в результате заявка была признана в Минкультуры России одной из лучших в 2019 году, рассказал в пятницу на церемонии открытия министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

"Сегодня мы открываем одну из самых северных библиотек в России, первую в нашем Заполярье. Открываем библиотеку, которая признана лучшей в рамках заявочной кампании Минкультуры РФ 2019 года. В следующем году Воркута будет перестраивать работу Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина, она получит 10 млн рублей из федерального бюджета на полную модернизацию", - сказал министр по видео-конференц-связи из Воргашора.

На видеосвязь с Воркутой вышли замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Они назвали Коми чемпионом по количеству модернизированных библиотек, которые обновлены не только на средства федерального и регионального бюджетов, но и на инвестиции социальных партнеров.

"Ренессанс библиотек начат. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Наша задача [библиотекарей] - внести в этот информационный хаос здравый смысл, высокую культуру. Самое главное библиотечное достояние - фонды, в них скрыты огромные богатства, нам нужно работать над их раскрытием", - сказал Дуда, приведя в пример газету "Санкт-Петербургские ведомости", которая издается с начала XVIII века, и где можно найти в первоисточнике описания и факты о самых значимых страницах российской и зарубежной истории.

На краю света

Как рассказала начальник управления культуры администрации Воркуты Ольга Павелко, Воргашор - шахтерский поселок, где находится одна из крупнейших в Европе шахт "Воргашорская". Заявку на модернизацию воргашорской библиотеки готовили около двух лет, тщательно изучив опыт российских и зарубежных коллег, собрав пожелания читателей. "Здание библиотеки не ремонтировалось с 1991 года. Теперь она стала яркой и уютной. Фонд библиотеки - 35 тыс. экземпляров, они сформированы с учетом интересов читателей", - отметила Павелко.

Как рассказала ТАСС директор центральной библиотечной системы Воркуты Наталья Кузьмина, в Воргашоре воплотили все задуманное: выполнен дизайнерский ремонт по проекту Надежды Карповой из Санкт-Петербурга, заменены окна и двери, радиаторы отопления, электрика, отремонтирована входная группа. На вырученные с аукционов деньги закупили системы для выдачи книг по RFID-технологии, в следующем году планируется ввести электронные читательские билеты. На обновление было выделено 6,5 млн рублей, из которых 5 млн рублей - средства из федерального бюджета, 1,5 млн рублей - из муниципального, которые были направлены на капитальный ремонт. В библиотеке создана IT-зона, коворкинг-центр, зона уютного чтения, библиотечная гостиная, игровая. Библиотека оснащена современным компьютерным и игровым развивающим оборудованием - это, в частности, комплекс "Игренок", игровая приставка, компьютерные шахматы, набор интеллектуальных настольных игр. Учреждение подключено к Национальной электронной библиотеке.

"Я наблюдаю библиотеки, которые открываются по всей стране, некоторые однотипные, преобладает белый цвет, а наша - цветная. Мы специально просили дизайнера добавить побольше цвета, потому что у нас девять месяцев в году лежит снег, и белого цвета предостаточно. Библиотека получилась очень яркой, цветной, но цвета не режут глаз - желтый, оранжевый, мятно-зеленый. В нашем поселке, расположенном буквально на краю света, очень мало привлекательных мест для досуга, сходить особо некуда. Мы модернизировали библиотеку и для того, чтобы читатель приходил и оставался надолго", - рассказала ТАСС директор воркутинских библиотек.

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Как отметил глава Минкультуры Коми, библиотечная реформа была начата в регионе до нацпроекта, в 2018 году. В 2019 году обновлены 11 библиотек, в этом году - 15, на следующий год уже зарезервировано в проекте регионального бюджета 20 млн рублей на модернизацию. Помимо этого, к 100-летию Республики Коми, отмечаемому в 2021 году, ведется реконструкция Национальной библиотеки Коми.

"Независимо от величины населенного пункта в каждом муниципалитете должна появиться такая библиотека. Покрасить стены и установить новые стеллажи - это не обновление. Должна быть светскость, для этого нужен высококлассный, продуманный до мелочей дизайн, кофе-машины, качественные услуги. Коми - единственный регион в стране, где есть своя региональная программа модернизации библиотек, на нее выделяется порядка 20-30 млн рублей в год, это защищенная статья в бюджете, поэтому модернизация библиотек будет продолжена и после 2024 года. Всего порядка 300 библиотек мы должны будем переоснастить до 2030 года", - подытожил глава Минкультуры Коми.