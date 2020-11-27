Запрет на проведение корпоративов в общепитах Владимирской области продлили до 29 декабря

ВЛАДИМИР, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Владимирской области продлили запрет на проведение дискотек, конкурсов и караоке в заведениях общепита до 29 декабря. До этого же срока продлили ограничения на работу фудкортов, до 15 декабря не будут работать детские игровые и развлекательные центры, сообщается в пятницу на сайте администрации региона.

"До 29 декабря юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, продлен запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 29 декабря продлен запрет на нахождение подростков до 16 лет без сопровождения взрослых в торговых центрах, а также ограничена работа фудкортов, которые можно заполнять только наполовину по будням, и на 30% в субботу и воскресенье.

"До 15 декабря приостановлена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных комплексов. Как и прежде, допускается функционирование развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 м", - добавили в администрации региона.

Ранее власти сообщили о продлении в регионе режима самоизоляции для пожилых граждан до 13 декабря.

По данным оперативного штаба региона на 27 ноября, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 12827 случаев коронавируса, вылечен 1591 человек, отмечено 313 летальных случаев. 26 ноября власти сообщили о смерти 15 человек за сутки, что стало маусимумом с начала пандемии.