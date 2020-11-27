СК Орловской области проверяет действия органов опеки при изъятии ребенка с ДЦП из семьи

ОРЕЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи Орловской област начали доследственную проверку о принудительном изъятии из многодетной семьи несовершеннолетнего ребенка, страдающего ДЦП. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным СМИ, ребенка, страдающего ДЦП, специалисты отдела опеки забрали у отца, воспитывающего четырех детей. При этом обвинили его в избиении мальчика. В постановлении администрации Орла говорится, что несовершеннолетний должен находиться в детском медицинском центре, однако через сутки его перевели в психиатрическую больницу.

"Следственными органами СК России по Орловской области по поручению председателя СК РФ по озвученной в СМИ информации проводится доследственная проверка по факту изъятия из многодетной семьи органами опеки и попечительства несовершеннолетнего ребенка, страдающего ДЦП, и законности помещения его в психиатрический стационар", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - уточняется в сообщении.