В МЧС РФ прорабатывается вопрос доставки гумпомощи в Карабах железной дорогой

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. МЧС России прорабатывает вопрос доставки гуманитарной помощи для населения Нагорного Карабаха по железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"В настоящее время в МЧС России прорабатывается вопрос оптимизации маршрута доставки дополнительной гуманитарной помощи с задействованием железнодорожного транспорта. Это позволит сэкономить время на доставку грузов и, как следствие, ускорит процесс восстановления инфраструктуры пострадавших районов", - отметили в МЧС.

Заселение домов

В ведомстве также сообщили, что первые 10 отремонтированных домов в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время будут готовы к заселению.

"Спасатели МЧС России продолжают работы по контролю за восстановлением жилых домов до наступления зимы. [Отремонтированные] с использованием стройматериалов, доставленных МЧС России в Нагорный Карабах, первые 10 многоквартирных домов в ближайшие дни будут готовы к заселению", - отметили в министерстве. Кроме того, строительные материалы распределяются среди жителей частных домов, которым также требуется помощь в их восстановлении.

В МЧС отметили, что оперативная группировка МЧС России совместно с представителями администрации Степанакерта занимается распределением и передачей стройматериалов пострадавшему населению. Российские спасатели также приступили и к обследованию уцелевших школ. Уже обследована средняя общеобразовательная школа на 200 учеников в селе Иванян Аскеранского района Степанакерта, сотрудники МЧС оценили объем необходимых аварийно-восстановительных работ. В первую очередь спасатели помогут в восстановлении остекления, систем отопления, а также школьных парт. "Планируется, что работы завершатся к 1 декабря этого года", - сообщили в МЧС.

26 ноября в Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России в составе спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра "Лидер".

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.