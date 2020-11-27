В кабмине поддержали усиление наказания за хулиганство с применением оружия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект, предусматривающий закрепление насилия или угрозы его применения в качестве признака уголовно наказуемого хулиганства и ужесточение ответственности за хулиганство с применением оружия. Текст проекта отзыва есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом, разработанным депутатом от "Единой России" Дмитрием Вяткиным, предлагает дополнить статью Уголовного кодекса "Хулиганство" положением, согласно которому под этим понимается деяние, совершенное с применением насилия к гражданам, либо с угрозой его применения. Действующая редакция статьи УК понимает под хулиганством "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу".

Также депутат предлагает "установить повышенную уголовную ответственность за хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". В настоящее время за такое хулиганство грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.

В комиссии указывают, в частности, что предложенная редакция статьи о хулиганстве дает "возможность назначения равнозначных по строгости наказаний за хулиганство с применением насилия, которое выразилось, например, в причинении тяжкого вреда здоровью, и за то же деяние, выразившееся в нереализованной угрозе применения насилия".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.