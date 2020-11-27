Археологический музей открылся в отреставрированной башне крепости в Старой Ладоге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Музей археологических находок открылся в пятницу в Старой Ладоге в Ленинградской области. Он разместился в отреставрированной крепостной башне.

"В Старой Ладоге Стрелочная башня, которую мы начали несколько лет назад строить практически с нуля, поднимать с фундамента, а сегодня здесь открылась современная экспозиция. Я думаю, нам "позавидует" даже Великий Новгород. Здесь представлено столько материала, причем много с припиской "единственный в России", это очень хорошая экспозиция, мы ей будем гордиться", - сказал журналистам после открытия музея губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В современном выставочном пространстве разместилась коллекция предметов эпохи неолита, найденных при раскопках в Старой Ладоге. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в экспозицию вошли череп человека, самый древний крест, обнаруженный на территории Старой Ладоги, и самый крупный на территории Восточной Европы фрагмент игральной доски и другие археологические редкости.

В Старой Ладоге ранее существовала археологическая экспозиция, но из-за нехватки места в ней была показана лишь небольшая часть коллекции находок. В новом пространстве создали необходимые условия для хранения и показа археологических памятников.

Стрелочная башня находилась в руинированном состоянии, но в ней частично сохранилась подлинная кладка XVI века. Историческая часть постройки во время реставрации музеефицирована и будет доступна для осмотра, а экспозиция археологических находок разместилась в современных конструкциях.

Как сообщил Дрозденко, принято решение продолжить реставрацию в Старой Ладоге, будет проводиться берегоукрепление и консервация крепостной стены от Раскатной башни до Стрелочной.

Древняя столица

Старая Ладога - один из древнейших населенных пунктов России, основанный не позднее середины VII века. Она считается первой столицей Древней Руси. Археологические исследования на территории Старой Ладоги выявили памятники и более ранних эпох.

На территории поселения насчитывается около 160 памятников истории, археологии и архитектуры. В комплекс памятников входят крепость, храмы и два средневековых монастыря.

Археологические раскопки в Старой Ладоге начались в конце XVIII века, с 1973 года там ежегодно работает экспедиция Института истории материальной культуры РАН. За время исследований археологи открыли в Старой Ладоге около 40 тыс. находок, большинство из которых передали в фонды Староладожского музея-заповедника.

Старая Ладога - один из самых популярных в регионе туристических объектов.