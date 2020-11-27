Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 13 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлили в Московской области до 13 декабря. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте правительства Подмосковья в пятницу.

"В Московской области до 13 декабря продлеваются: <...> режим изоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", - говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Постановлением также продлевается блокировка льготных билетов этих категорий граждан.

Обязательный режим самоизоляции для жителей Московской области старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, был введен в регионе 2 ноября. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 15 ноября, однако вскоре она была продлена до 29 ноября.

Продление дистанционного режима в вузах и колледжах

Также глава региона указал, что в Московской области до 13 декабря продлеваются ограничения на посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций и вузов.

Документом продлевается блокировка льготных билетов студентов подмосковных колледжей и вузов.

Обучение в вузах и колледжах региона было переведено на дистанционный режим 16 ноября. Изначально мера должна была действовать до 29 ноября.

Как ранее сообщали в пресс-службе министерства образования Подмосковья, на дистанционном обучении находятся студенты МГОУ, Университета "Дубна", Технологического университета в Королеве, Коломенского университета, Орехово-Зуевского университета и АСОУ. Кроме того, обучаются в дистанционном режиме учащиеся 49 колледжей, подведомственных региональному министерству образования.

Продление запрета на проведение массовых мероприятий

Кроме того, в Подмосковье продлен запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, написал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.

Согласно постановлению, также продлевается запрет на посещение музеев. При этом сохраняется возможность прогулок на территории музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

Запрет на проведение массовых мероприятий с участием зрителей и посещение музеев был введен в Московской области 21 октября.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии выявлено 107 828 случаев заражения, выздоровели 77 980 человек, умерли 2 020.

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