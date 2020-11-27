В кабмине поддержали введение уголовной ответственности за блокирование дорог

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект депутата от "Единой России" Дмитрия Вяткина об уголовной ответственности за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и создание помех движению.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

Поправки разработаны в статью 267 УК РФ, которая содержит санкции за повреждение и приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. В ней предлагается предусмотреть ответственность за "умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц", говорится в проекте отзыва.

Предложены также квалифицирующие составы, дифференцирующие ответственность в зависимости от тяжести последствий в виде причинения по неосторожности вреда здоровью человека различной степени тяжести, а также в виде причинения крупного ущерба.