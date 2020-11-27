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СК вновь отказался возбудить дело после гибели националиста Марцинкевича в СИЗО Челябинска

Адвокат погибшего обжаловал отказ в возбуждении дела

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет во второй раз отказался возбуждать дело после гибели националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу "Тесак", в СИЗО Челябинска. Об этом ТАСС сообщил адвокат погибшего Алексей Михальчик.

"После его смерти СК начал доследственную проверку, которая 16 октября окончилась отказом в возбуждении дела. Позже прокуратура отменила отказ и направила материал на дополнительную проверку. И вот недавно следователи вновь отказали возбуждать дело, а прокуратура не стала вмешиваться", - сказал Михальчик. Он добавил, что обжаловал отказ в возбуждении дела в суд. "Я подал ее [жалобу] в Центральный районный суд Челябинска", - сообщил адвокат.

Он отметил, что родственникам Марцинкевича до сих пор не вернули часть вещей покойного, в том числе его дневник.

Тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Следственный комитет провел процессуальную проверку по факту смерти и пока считает, что она не носит криминальный характер. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.

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