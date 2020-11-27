В кабмине поддержали законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом доработки законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете, а также за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания", - отмечается в документе.

Законопроект был разработан депутатом от "Единой России" Дмитрием Вяткиным. В частности, документ предлагает изложить в новой редакции ст. 128.1 УК РФ ("Клевета") и установить ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Действующая редакция ч. 2 ст. 128.1 УК РФ предусматривает ответственность за "клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ". Она наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.

"Следует отметить, что диспозиция проектируемой части второй статьи 128.1 УК нуждается в уточнении, в том числе в части возможности признания потерпевшими индивидуально неопределенных лиц", - отмечается в проекте отзыва кабмина.

Кроме того, депутат предлагает установить уголовную ответственность за "клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности".

Законопроектом также предлагается скорректировать перечень возможных наказаний за совершение подобных преступлений.