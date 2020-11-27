Власти Прикамья готовы обеспечить лекарствами от коронавируса почти 12,5 тыс. пациентов

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают обеспечить бесплатными лекарствами для лечения коронавируса почти 12,5 тыс. пациентов, что значительно превышает имеющиеся потребности. На закупку препаратов из федерального бюджета выделили почти 100 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

"Пациенты с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или диагнозом "вирусная пневмония", диагностированными с помощью рентгена (в том числе компьютерного томографа), лечащиеся дома (взрослые и дети). На выделенные из федерального бюджета средства мы рассчитываем обеспечить бесплатными лекарствами почти 12,5 тыс. пациентов", - приводятся в сообщении слова и.о. министра здравоохранения региона Анастасии Крутень.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, в настоящее время на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся более 2,8 тыс. человек. В краевом правительстве отметили, что закупки и поставки лекарств проходят поэтапно. Получить их пациенты смогут от врачей, которые оказывают медицинское сопровождение инфицированных на дому. В перечне бесплатных лекарств противовирусные, жаропонижающие средства, антикоагулянты и антибиотики из списка, утвержденного Минздравом РФ. За один осмотр врач может выдать препараты на пять дней, при необходимости курс лечения будет продлен. Проходя лечение дома, необходимо соблюдать режим строгой самоизоляции.

В Пермском крае на 27 ноября подтверждено 19 782 случая заражения коронавирусом, 298 - за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 13 630 человек, 925 пациентов с коронавирусом умерли, из них у 340 причиной смерти стали сопутствующие заболевания. Коэффицент заражаемости на сегодня составляет 1,02 при норме не более 0,8. На лечении в стационаре находятся более двух тыс. пациентов.