ВОЗ: чтобы остановить коронавирус, необходима вакцинация 60-70% населения мира

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки, - отметила она. - Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции".

"На этот счет проводились различные исследования и моделирования, - добавила О'Брайен. - Более подробные прогнозы в данной ситуации дать сложно".