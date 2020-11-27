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Пандемия COVID-19

ВОЗ: чтобы остановить коронавирус, необходима вакцинация 60-70% населения мира

В организации также отметили, что необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

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"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки, - отметила она. - Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции".

"На этот счет проводились различные исследования и моделирования, - добавила О'Брайен. - Более подробные прогнозы в данной ситуации дать сложно".

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