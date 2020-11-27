В Москве задержан подозреваемый в продаже соколов-сапсанов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в продаже занесенных в Красную книгу соколов-сапсанов задержан в Москве. Об этом журналистам сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"С задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала она. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и продажа особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ"), - сказала она.

Подозреваемый вместе со своими знакомыми не позднее октября 2020 года поймали трех соколов-сапсанов в Тюменской области, которых он привез в Москву для продажи. Птицы хранились в квартире задержанного. "Сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех птиц семейства соколиных. Все они переданы под наблюдение орнитологам", - сообщила Иванова. Теперь в рамка дела предстоит провести редкую судебную экспертизу - орнитологическую.