Санкт-Петербург получил туристический "Оскар" как лидирующее культурное направление мира

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург стал обладателем престижной международной премии World Travel Awards, считающейся "Оскаром" в сфере туризма, в номинации "Лидирующее культурное направление мира 2020". Об этом объявлено в пятницу на торжественной церемонии в Москве. Городу удалось обойти таких конкурентов как Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин.

"Для нас большая честь и большая ответственность, что в этом непростом году мы получили награду, - сказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, чье видеообращение показали на церемонии. Он напомнил, что с января 2021 года в России введут единую электронную визу, которая позволит 16 дней путешествовать по стране и, в том числе, посетить Санкт-Петербург. - Специально для наших гостей мы разработали собственную программу - Safe Travels SPb. Мы готовы принимать всех наших гостей с соблюдением самых высоких стандартов эпидемиологической безопасности и самого высокого качества санкт-петербургского гостеприимства".

По словам генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, в городе всегда рады видеть гостей. "Потому что гостям мы отдаем кусочек нашей души. Таким образом, Петербург является городом всего мира, любимым всем миром, и я рад, что это всем миром признается", - сказал он в видеообращении, которое также показали на церемонии.

Ранее Санкт-Петербург неоднократно становился лауреатом World Travel Awards в разных номинациях. Так, в 2015 году город получил первую награду как ведущее европейское направление, а, к примеру, в 2017 и 2018 годы становился лидером в категории "Лучшее городское направление Европы".

Двадцать седьмого ноября церемония вручения премии World Travel Awards 2020 проходила в Москве в онлайн-формате. Телемосты связали зрителей с флагманским туристским информационным центром в парке "Зарядье" и залом Цифрового делового пространства.

Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Москва принимает World Travel Awards впервые. В 2019 году российская столица завоевала награду в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город", опередив такие города как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Лиссабон и другие.