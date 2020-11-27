Названы победители детской литературной премии им. Корнея Чуковского

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Имена лауреатов Литературного конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского, учрежденного в 2020 году, назвали в Москве. Церемония прошла в пятницу в онлайн-формате.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заметил, что сейчас чтение становится одним из важнейших занятий для детей, находящихся на удаленке. Кибовский выразил надежду, что премия поможет авторам в литературном труде. "Мы все очень заинтересованы, чтобы наши ребята могли читать не только нашу классику, но и произведения наших современных авторов, а также лучшие переводы произведений детской литературы всего мира", - заметил глава ведомства.

Сопредседатель жюри писатель Андрей Усачев заметил, что писатели обычно пишут много, но читают мало. "Мне удалось познакомиться с современным лицом нашей детской литературы, это лицо очень красивое", - сказал он.

Со своей стороны сопредседатель жюри, правнук писателя Дмитрий Чуковский заметил, что реализована его мечта - премия вручается за книгу. Он также выразил надежду, что премия будет развиваться, и уже совсем скоро в магазинах можно будет видеть книги лауреатов премии имени Корнея Чуковского.

О победителях

Лучшим произведением в прозе для детей в возрасте до семи лет признана Марина Аромштам ("Первое путешествие маленького чемоданчика"), в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет" победитель - Ася Кравченко ("Лучше лети! Проект № 19"). В номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет" победила Анастасия Орлова ("В голове цветные мысли"), в аналогичной номинации для детей от восьми до 12 лет" - первый Алексей Зайцев ("Физика Тузика").

Кроме того, среди победителей за "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет" Ольга Дробот (произведение Рервика Бьерна "Акулиска Враг Редиски и другие истории о Лисе и Поросенке"), а также Наталья Калошина и Евгения Канищева (перевод произведения Сэма Коупленда "Чарли превращается в курицу"),

Победителем в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" стала Евгения Басова с книгой "Наша земля - дышит".

Победители в каждой из номинаций получат по 1 млн рублей. В случае присуждения премии коллективу авторов денежное вознаграждение поделят между ними в равных долях. Литературный конкурс имени Корнея Чуковского призван определить лучшие произведения в прозе, поэтические сборники и переводы книг для детей, опубликованные в прошедшем и текущем году.