В ВОЗ заявили, что поиски источника происхождения коронавируса нужно начинать с Уханя

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение [о заражении]", - отметил он. - Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться [вести изыскания] повсюду".

Как заявил в понедельник на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, поиски "необходимо начать в китайском городе Ухань и уже потом действовать в соответствии с ситуацией". В ВОЗ уже сформирована международная группа экспертов, которая в настоящее время дистанционно общается с китайскими коллегами и должна отправиться на место предполагаемого первого заражения.

В свою очередь эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек пояснил во время сеанса вопросов и ответов в Twitter организации в среду, что международной группе специалистов вместе с китайскими партнерами необходимо постараться найти сведения о заболеваниях, которые не были выявлены в декабре, провести опросы о первоначальных случаях. Нужно также выяснить, какая продукция и откуда поступала на рынок в Ухане, откуда приезжали его работники, которые потом заболели. Это позволило бы найти ответы на вопросы, касающиеся происхождения вируса, полагает эксперт.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.

Неравномерное распространение

Пандемия коронавируса распространяется в мире неравномерно: 70% случаев COVID-19 приходится всего на четыре страны, также заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, первые строчки по числу заболевших сейчас занимают США, Индия, Бразилия и Россия. "COVID-19 - неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково, - сказал гендиректор. - 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны".

Как подчеркнул Гебрейесус, в борьбе с пандемией важная роль принадлежит тестированию. ВОЗ оказала помощь многим странам мира, предоставив им "миллионы тестов и другое диагностическое оборудование". Вместе с тем сохраняется потребность "в более совершенных, простых в использовании, дешевых, надежных и быстрых" диагностических средствах. ВОЗ и ее партнеры заключили соглашение о покупке 120 млн таких тестов для 68 стран с низкими и средними доходами на душу населения.

"Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира", - сообщил гендиректор. По его словам, эта программа столкнулась, однако, с нехваткой средств в 500 млн долларов. Несмотря на продвижение в разработке вакцин от коронавируса, "у COVID-19 еще имеется пространство для распространения". В этих условиях "тестирование будет оставаться жизненно важным инструментом для контроля пандемии", заключил глава ВОЗ.

Согласно данным организации, по состоянию на 11:37 мск 27 ноября в мире был зарегистрирован 60 264 241 случай заражения коронавирусом и 1 420 306 смертей. Больше всего случаев инфицирования - в США (12 441 925). Далее следуют Индия (9 309 787), Бразилия (6 166 606), Россия (2 187 990), Франция (2 131 376), Испания (1 605 066), Великобритания (1 557 011), Италия (1 480 874), Аргентина (1 390 388), Колумбия (1 270 991), Мексика (1 070 487) и Германия (983 588).