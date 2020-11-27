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Пандемия COVID-19

ВОЗ не считает, что коронавирус был занесен в Европу через животных

Организация намерена провести расследование первых случаев инфицирования, в том числе в Китае, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что источником распространения коронавируса в Европе стали животные. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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"Мы должны быть осторожны со спекуляциями, - подчеркнул он. - Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе".

По словам Райана, ВОЗ намерена провести расследование первых случаев инфицирования, в том числе в Китае. "Первый кластер был обнаружен в Китае, и поэтому международные специалисты в сотрудничестве с китайскими коллегами в первую очередь намерены проводить исследования именно там", - сказал эксперт.

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