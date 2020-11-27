Гастрономический поезд отправится из Москвы в Удмуртию в новогодние праздники

ИЖЕВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Пассажиры гастрономического поезда из Москвы в Удмуртию смогут попробовать национальные блюда республики во время новогоднего трехдневного тура, который начнется 2 января. Об этом в пятницу сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в традиционной рубрике "Итоги недели" во "ВКонтакте".

"За три дня гости посетят Ижевск, музей-заповедник "Лудорвай", купеческий город Сарапул. В новогоднем туре на 2 января в программу включены Воткинск и деревня Кудрино", - сказал он.

По словам Бречалова, специальный гастрономический поезд "Вкусно едем" выезжает в Удмуртию из Москвы 18 декабря, 2 января, 20 февраля и 5 марта. "На ужин пассажиров ждут блюда удмуртской кухни: щучьи пельмени, перепечи, тобани и удмуртская кумышка, конечно же", - уточнил глава республики.

Как ранее сообщал ТАСС, первый гастрономический поезд "Вкусно Едем. Удмуртия угощает" прибыл в Ижевск из Москвы 22 августа. Туристы на протяжении двух дней знакомились с традиционной кухней республики, посетили купеческий город Сарапул и изучили историю региона.

Проект "Вкусно едем. Удмуртия угощает" организован вместе с Куйбышевским филиалом АО "ФПК" и "РЖД Тур".